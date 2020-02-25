Николай Расторгуев посоветовал певице Maruv «валить в Россию»

Николай Расторгуев посоветовал украинской певице Анне Корсун, известной под сценическим псевдонимом Maruv, «валить в Россию». Лидер группы «Любэ» заявил, что на Украине «живут дебилы».

«Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой», — цитирует Расторгуева сетевое издание «Подъем».

Музыкант предположил, что в России у Maruv, попавшей под шквал критики на Украине, наверняка есть немало поклонников.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 23 февраля певица в своем Instagram поздравила мужчин с праздником, который не отмечается на Украине с 2014 года, а потом в нецензурных выражениях отшила подписчиков, которые раскритиковали ее за это. День защитника Отечества теперь отмечается в Незалежной 14 октября.