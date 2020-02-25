Николай Расторгуев посоветовал певице Maruv «валить в Россию»
Украинская артистка подверглась критике за поздравление мужчин с Днем защитника Отечества 23 февраля.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-3 женских знаков зодиака, для которых поздний брак станет счастливым
Прохор-чудотворец: последнее новолуние зимы-2020 — нужно успеть загадать желание
Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев
Николай Расторгуев посоветовал украинской певице Анне Корсун, известной под сценическим псевдонимом Maruv, «валить в Россию». Лидер группы «Любэ» заявил, что на Украине «живут дебилы».
«Уже сколько лет там происходит (и все об этом знают) дебилизм и идиотизм. А ей надо оттуда валить в Россию. Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой», — цитирует Расторгуева сетевое издание «Подъем».
Музыкант предположил, что в России у Maruv, попавшей под шквал критики на Украине, наверняка есть немало поклонников.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, 23 февраля певица в своем Instagram поздравила мужчин с праздником, который не отмечается на Украине с 2014 года, а потом в нецензурных выражениях отшила подписчиков, которые раскритиковали ее за это. День защитника Отечества теперь отмечается в Незалежной 14 октября.
Нашли ошибку?