В сирийском Идлибе нашли секретную химическую лабораторию боевиков
Такие находки — настоящий подарок для разведслужб, особенно в местах, где террористы пытаются вернуть утраченные позиции. По ним можно понять каким оружием они располагают и как будут его применять.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Handout, 5-tv.ru
В сирийском Идлибе началось разминирование освобожденных населенных пунктов. Но в ходе поисков взрывчатки, саперы нашли секретную химлабораторию боевиков. Здесь в больших объемах производили отравляющие вещества. Террористы покидали подземный бункер в спешке, бросив все оборудование. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев изучил опасные находки. Подробности в репортаже.
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