В сирийском Идлибе нашли секретную химическую лабораторию боевиков

В сирийском Идлибе началось разминирование освобожденных населенных пунктов. Но в ходе поисков взрывчатки, саперы нашли секретную химлабораторию боевиков. Здесь в больших объемах производили отравляющие вещества. Террористы покидали подземный бункер в спешке, бросив все оборудование. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев изучил опасные находки. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нарышкин заявил об информационной войне «Белых касок» против Сирии.