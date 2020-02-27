В сирийском Идлибе нашли секретную химическую лабораторию боевиков

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Такие находки — настоящий подарок для разведслужб, особенно в местах, где террористы пытаются вернуть утраченные позиции. По ним можно понять каким оружием они располагают и как будут его применять.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Handout, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В сирийском Идлибе началось разминирование освобожденных населенных пунктов. Но в ходе поисков взрывчатки, саперы нашли секретную химлабораторию боевиков. Здесь в больших объемах производили отравляющие вещества. Террористы покидали подземный бункер в спешке, бросив все оборудование. Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев изучил опасные находки. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Нарышкин заявил об информационной войне «Белых касок» против Сирии.

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