Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Лучше всего борются с коронавирусом в России. Об этом заявил в ходе очередного брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он так же отметил положительный опыт и других стран. Руководитель ВОЗ подчеркнул, что сейчас нужно не бояться, а принимать все возможные меры для борьбы с COVID-19. Никто не застрахован от заражения.

«За последние две недели Россия, Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины и Шри-Ланка не сообщили ни об одном новом случае заболевания. Все эти страны разные, но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Между тем наше посольство в Италии предупредило россиян о риске попасть в изоляцию при пересечении границы. Число заразившихся в стране уже перевалило за полтысячи. В аэропортах Италии измеряют температуру каждому пассажиру. И если есть подозрительные симптомы — сразу отправляют на дополнительную и более тщательную проверку.

К этой минуте коронавирус есть в 46 странах мира. Фактически, инфекция достигла всех континентов, кроме Антарктиды. Общее число инфицированных в мире к этой минуте превышает 87 тысяч. Погибших уже почти три тысячи.

Российские вирусологи считают, что полностью победить COVID-2019 не получится. Специалисты считают, что это — сезонное заболевание. Как грипп. И может проявляться каждый год. Группа риска — пожилые и люди со слабым иммунитетом. Кстати, похожие заявления уже делали китайские ученые.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Евровидение-2020» под угрозой из-за распространения коронавируса.