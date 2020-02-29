«Позиция остается такой, какая она есть»: На Украине не будут праздновать День Победы

Украина не планирует отмечать День Победы в 2020 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24». Глава ведомства отметил, что позиция Незалежной по поводу проведения торжественных мероприятий 9 мая не изменилась.

«Наша позиция остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы как весь европейский континент через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — пояснил Пристайко.

Ранее российские власти заявили, что направят Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. По словам главы украинского МИД, послание еще не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения истории Второй мировой войны.