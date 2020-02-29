«Позиция остается такой, какая она есть»: На Украине не будут праздновать День Победы
Глава МИД Незалежной Вадим Пристайко объяснил решение Киева относительно 9 мая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Serhii Hudak, YouTube @Україна 24
Украина не планирует отмечать День Победы в 2020 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Украина 24». Глава ведомства отметил, что позиция Незалежной по поводу проведения торжественных мероприятий 9 мая не изменилась.
«Наша позиция остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы как весь европейский континент через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — пояснил Пристайко.
Ранее российские власти заявили, что направят Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. По словам главы украинского МИД, послание еще не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения истории Второй мировой войны.
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