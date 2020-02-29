Приворот Костенко или проклятие Бузовой: Тарасов обратился к экстрасенсу

В последнее время российского футболиста Дмитрия Тарасова преследуют неудачи. Летом 2019 года спортсмен со скандалом ушел из клуба «Локомотив», на который трудился девять лет. Около полугода он провел без работы. Когда, наконец, был подписан контракт с казанским «Рубином», Тарасов получил травму и так до сих пор и не смог показать, на что способен на поле.

Все это время Дмитрий Тарасов испытывал стресс на фоне судебных разбирательств со своей бывшей супругой. Футболист задолжал старшей дочери Ангелине по алиментам около 15 миллионов рублей. Очевидно все эти напасти окончательно вывели знаменитость из равновесия. В Instagram он поделился записью, в которой признался — ему пришлось обратиться к парапсихологу.

«Хотел поделиться небольшой историей. В общем, после того эпизода, который произошел со мной на тренировке… Было очень тяжело психологически, эмоционально. Вообще потерялся. Когда все мои близкие, друзья узнали об этом, они в один голос почти — тебе нужен профессионал, который поможет разобраться со всем, что происходит в твоей жизни», — рассказал он.

Дмитрий Тарасов отметил, что ему порекомендовали психолога, который делает натальную карту. Он подчеркнул, что раньше скептически относился к подобного рода экспертам, однако теперь ему «стало интересно разобраться, посмотреть на ситуацию со стороны».

Instagram @tarasov23

Подписчики Дмитрия Тарасова с интересом восприняли новость о том, что их кумир вынужден был обратиться к нетрадиционному специалисту в сфере психологии. Пользователи стали гадать, что послужило поводом к многочисленным неудачам в жизни футболиста.

«Очень много Бузовских хомячков слали проклятия, это просто так не проходит!»

«На вас сделали приворот, не с той семьей вы породнились»;

«Давайте уже определимся, Бузовой проклятье на нем или Настькин приворот. Одно ясно — живым не уйти от этих баб!» — написали фолловеры.

Многим юзерам обращение Тарасова к парапсихологу пришлось отнюдь не по душе. Фанаты напомнили спортсмену, что он посещает православную христианскую церковь, а потому, не должен обращаться за ответами к потусторонним силам.

«Вроде верующий, венчался даже, а по гадалкам бегает! Не позорьтесь»;

«Поздравляю, вы пробили дно!» — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Тарасов признал свой юмор «дурацким» после скандала с шуткой про коронавирус.