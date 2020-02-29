Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями

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Карина Бернтгольц
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Турецкий лидер отметил, что войска государства не намерены прекращать действия на территории республики.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Константин Кокошкин, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в Стамбуле. Комментируя ситуацию в Идлибе, турецкий лидер подчеркнул, что государственные войска не намерены покидать арабскую республику и готовы продолжить действия на ее территории.

«Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По словам президента страны, число погибших турецких военных в результате столкновений с Сирией возросло до 36 человек. Как отметил турецкий лидер, в ходе конфликта, Турция уже уничтожила более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов и не намерена на этом останавливаться.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. В результате как ранее сообщал 5-tv.ru, погибли турецкие военные.

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