Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского коллегу Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в Стамбуле. Комментируя ситуацию в Идлибе, турецкий лидер подчеркнул, что государственные войска не намерены покидать арабскую республику и готовы продолжить действия на ее территории.

«Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем, что нужно», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По словам президента страны, число погибших турецких военных в результате столкновений с Сирией возросло до 36 человек. Как отметил турецкий лидер, в ходе конфликта, Турция уже уничтожила более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов и не намерена на этом останавливаться.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. В результате как ранее сообщал 5-tv.ru, погибли турецкие военные.