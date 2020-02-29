Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана оставить Турцию «один на один» с Сирией

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Мия Субботина
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Парламентарий отметил, что турецкий лидер не рассказал, что ему ответил глава России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Federation Council of Russia, /Ovsyannikova Yulia, /Kremlin Pool

Тема:
Война в Сирии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе. Парламентарий подчеркнул, что самое важное в разговоре двух лидеров — это то, что Путин ответил турецкому коллеге. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию „один на один“ с Турцией. Но не сказал, что ему ответил Путин. А вот это — самое важное», — отметил парламентарий.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее сообщалось, что Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле, отметил, что турецкие военнослужащие пришли на территорию Сирии «не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа», а потому они будут там находиться, «пока народ не предложит нам уйти».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин и Эрдоган договорились о дополнительных мерах борьбы с боевиками в Сирии.

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