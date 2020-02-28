Путин и Эрдоган договорились о дополнительных мерах борьбы с боевиками в Сирии
Стороны условились в ближайшее время провести встречу на высшем уровне.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Xu Suhui, /Karam Almasri, /Alexei Druzhinin, /President of Russia
Президенты России и Турции обменялись мнениями о ситуации в Сирии, передает пресс-служба Кремля.
В телефонном разговоре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган выразили озабоченность ростом военного напряжения в Идлибской зоне деэскалации.
Стороны назвали приоритетной борьбу с террористическими группировками. В этой части главы государств договорились о принятии дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии.
Вместе с тем Путин и Эрдоган обсудили выполнение российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов. Политики условились активизировать взаимные консультации по действиям в Идлибе и провести встречу на высшем уровне в ближайшее время.
Обострение сирийско-турецких отношений началось 27 февраля после очередной попытки Москвы и Анкары ввести режим тишины в САР. Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на сирийские войска в провинции Идлиб, после чего армия САР открыла ответный огонь. Под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в регионе. В ответ армия Турции начала обстрел сирийских войск и российских самолетов, расположенных в зоне военных действий.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров озвучил темы переговоров Путина и Эрдогана.
* — запрещенная на территории РФ организация
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