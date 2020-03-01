Турция сбила два сирийских самолета в небе над Идлибом — видео
Оба пилота успели катапультироваться.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Juma Mohammad, Twitter @anadoluajansi
Турецкие силы сбили два самолета ВВС Сирии в воздушном пространстве Идлиба, сообщает государственное сирийское агентство SANA.
По официальной информации, пилоты обоих самолетов успели катапультироваться. В настоящий момент их жизням ничто не угрожает.
Ранее сирийские СМИ сообщали о сбитом турецком беспилотнике неподалеку от города Саракиб в провинции Идлиб. Турция воздержалась от комментариев по этому поводу.
29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не вмешиваться в их дела с сирийскими властями. Незадолго до этого главы двух государств провели телефонный разговор, в результате которого назначили встречу для обсуждения ситуации, обострившейся в Идлибе.
Ранее 5-tv.ru стало известно, что информация о сбитом в Идлибе самолете Минобороны РФ не подтвердилась.
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