Турецкие силы сбили два самолета ВВС Сирии в воздушном пространстве Идлиба, сообщает государственное сирийское агентство SANA.

По официальной информации, пилоты обоих самолетов успели катапультироваться. В настоящий момент их жизням ничто не угрожает.

Ранее сирийские СМИ сообщали о сбитом турецком беспилотнике неподалеку от города Саракиб в провинции Идлиб. Турция воздержалась от комментариев по этому поводу.

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой не вмешиваться в их дела с сирийскими властями. Незадолго до этого главы двух государств провели телефонный разговор, в результате которого назначили встречу для обсуждения ситуации, обострившейся в Идлибе.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что информация о сбитом в Идлибе самолете Минобороны РФ не подтвердилась.