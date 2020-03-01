Сирийская армия признала, что сбила шесть турецких БПЛА в небе над Идлибом

Подразделения армии Сирии сбили шесть турецких боевых БПЛА в небе над районом Саракеб провинции Идлиб, сообщает RT со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Кроме того, редакция ресурса опровергла информацию некоторых СМИ, утверждавших, что в воздушном пространстве Идлиба ранее был сбит сирийский военный самолет.

В свою очередь Минобороны Турции подтвердило данные о сбитом сирийскими силами турецком боевом БПЛА. При этом, представители ведомства отмечают: в числе прочего были уничтожены и три системы ПВО сирийской стороны, одна из которых вывела из строя турецкий беспилотник.

В сообщении агентства SANA также говорится, что в настоящий момент сирийские военные продолжают АТО против бандформирований в сельской местности на юге и юго-востоке Идлиба.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Турция сбила два сирийских самолета в воздушном пространстве Идлиба.