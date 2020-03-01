В сети сообщают о сбитом в Сирии самолете
По предварительной информации, все произошло в районе сирийского города Серакиб.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Maher al-Mounes, Twitter @JennRollins1002, /recep86847683
Военный самолет сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация. Такая информация с пометкой срочно появилась в Twitter со ссылкой на местные СМИ.
Официально подтверждения этой информации нет. В настоящее время также распространяется видео произошедшего.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь. В результате как ранее сообщал 5-tv.ru, погибли турецкие военные.
Также сообщалось о том, что под активный обстрел попадают самолеты ВКС России.
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