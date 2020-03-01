Сирийские ПВО открыли огонь по турецким беспилотникам в районе города Хама

Комплексы противовоздушной обороны армии САР открыли огонь по воздушным целям в районе города Хама. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши зенитные установки ведут огонь по турецким беспилотникам», — сообщил агентству военный источник.

Очереди сирийских зениток видны как над самим городом, так и над его окрестностями. Комплексы ПВО ведут огонь уже более получаса.

Агентство добавляет со ссылкой на источник, что ранее в соседней провинции Идлиб были сбиты шесть турецких беспилотников. Командование армии САР объявило о закрытии воздушного пространства над северо-западом страны.

Как сообщал 5-tv.ru, турецкие истребители ранее сбили два самолета сирийских военных самолета. Те вели огонь по передовым позициям террористов.