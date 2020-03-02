В Китае пассажир рейса Москва — Пекин госпитализирован в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на российское посольство в КНР.

В заявлении дипмиссии говорится, что часть пассажиров борта, прибывшего из Москвы в пекинский аэропорт «Шоуду», в том числе россияне, были отправлены на медосмотр. Число граждан РФ, отправленных на медицинское обследование, уточняется.

Ранее стало известно о подтверждении коронавируса у иностранца, прибывшего в Пекин из российской столицы. По данным посольства РФ в Пекине, больной летел в китайскую столицу из Ирана транзитом через Россию. Как писал 5-tv.ru, ни у кого из летевших с носителем вируса россиян признаков заболевания коронавирусом обнаружено не было.

Новый тип коронавируса появился в Китае в начале января 2020 года. На данный момент он распространился и на другие страны: заболевшие есть в Италии, Португалии, Японии, Ирландии, Чехии, Доминикане и Армении. Как отмечает 5-tv.ru, общее число жертв болезни в мире превысило три тысячи человек, заболевших — более семи тысяч.