Отравившиеся химикатами на банной вечеринке блогера Диденко выписаны из больницы
Во время празднования компания молодых людей засыпала в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате два человека умерли на месте. Муж именинницы скончался в больнице.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Фото, видео: Instagram @didenko.katerina; 5-tv.ru
Все пациенты, пострадавшие на вечеринке инстаблогера Катерины Диденко в московской бане, выписаны из больницы. Как стало известно 5-tv.ru, последним медицинское учреждение покинул охранник комплекса, который бросился спасать гостей праздника из бассейна, куда кинули 25 килограммов сухого льда.
Трагедия произошла 28 февраля. В пятницу вечером компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Диденко. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате праздник закончился плачевно. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало внезапно заполняться дымом.
Двоим людям, которые в этот момент находились в бассейне, выжить не удалось. Они скончались на месте, захлебнувшись водой. Прибывшие на место медики не смогли их откачать. Муж блогера впоследствии умер в больнице.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Катерина Диденко рассказала о покойном муже.
Нашли ошибку?