Отравившиеся химикатами на банной вечеринке блогера Диденко выписаны из больницы

Все пациенты, пострадавшие на вечеринке инстаблогера Катерины Диденко в московской бане, выписаны из больницы. Как стало известно 5-tv.ru, последним медицинское учреждение покинул охранник комплекса, который бросился спасать гостей праздника из бассейна, куда кинули 25 килограммов сухого льда.

Трагедия произошла 28 февраля. В пятницу вечером компания из 18 человек собралась в банном комплексе, чтобы отметить день рождения Диденко. Во время вечеринки гости вечера засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате праздник закончился плачевно. Из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа. Помещение стало внезапно заполняться дымом.

Двоим людям, которые в этот момент находились в бассейне, выжить не удалось. Они скончались на месте, захлебнувшись водой. Прибывшие на место медики не смогли их откачать. Муж блогера впоследствии умер в больнице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Катерина Диденко рассказала о покойном муже.