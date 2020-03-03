МОК признал подделку подписей Родченкова: адвокат российских биатлонисток
Алексей Панич рассказал о грубых нарушениях в оформлении документов, на которых строилось обвинение девушек.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич сообщил 5-tv.ru, что Международный олимпийский комитет (МОК) согласился — подписи Григория Родченкова на документах в деле спортсменок были поддельными.
«В качестве ответа предоставлен некий новый документ за подписью Родченкова. Нам предоставлена только часть его <…> В этом документе признается тот факт, что господин Родченков не подписывал ни один из тех аффидавитов, которые были представлены <…> Кроме того, Родченков заявил, что давал согласие на использование его электронных подписей. Но дело в том, что это заявление противоречит тому, что сказали эксперты — электронная подпись была использована только на двух документах из девяти», — сказал адвокат.
Биатлонистки Ольга Вилухина, Ольга Зайцева и Яна Романова были дисквалифицированы пожизненно после допингового скандала. Дело против них было построено на показаниях экс-главы «Русада» Григория Родченкова. Кроме того, девушек лишили наград за Олимпиаду в Сочи 2014 года. Из-за этих решений все три спортсменки досрочно завершили карьеру и до сих пор отстаивают свои права в суде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитник спортсменок прокомментировал претензии спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) к Международному олимпийскому комитету (МОК).
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