Подписи Родченкова по допинговому делу биатлонисток скопированы из другого источника

Подписи экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах по допинговому делу российских биатлонисток могли быть вставлены из другого источника. Об этом сообщил Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории компании Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.

По его словам, в ходе анализа документов специалисты выяснили, что на них присутствуют полностью идентичные изображения с подписью.

«Дело в том, что Международный олимпийский комитет предоставил pdf-файлы для спортивного арбитража. А эти pdf-файлы содержат в себе много документов на самом деле. Одни из них — показания Родченкова. <…> Выяснилось, что pdf-файл — это такой текст, и там просто отдельными блоками вставлены картинки с подписями. Визуально они очень похожи. Но когда мы их извлекли, выяснилось, что это не просто похожие картинки, это вообще одна картинка. <…> Это значит, что кто-то пишет текст и просто вставляет туда картинку с подписью», — пояснил Никитин.

Заместитель руководителя лаборатории добавил, что выводы о поддельности подписи находятся за пределами его компетенции, однако то, что подписи были вставлены в документ в виде картинки, причем, возможно, из стороннего файла, определить удалось точно.

«По нашей экспертизе нельзя сказать: поддельная это подпись или нет — это графологи определяют. Но мы точно можем говорить, что у кого-то есть эта подпись — настоящая или нет — и ее просто в виде картинки вставляли в документы. Не может быть настоящих документов, где полностью идентичные картинки», — подчеркнул он.

Никитин добавил, что заключение о поддельности подписей Родченкова также подготовила графологи, которые изучали другие семь документов, подписанные им.

«Есть еще семь других документов, но там просто целиком сканы — их изучали графологи. Они говорят, что там 100% подпись поддельная. А по этим pdf-файлам они не могли понять, потому что подпись выглядела искусственно вставленной», — пояснил эксперт.

В 2017 году Международный Олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Вилухину, Романову и Зайцеву от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил соревнования. В своем решении МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опирались на документы, подписанные Родченковым. Впоследствии адвокаты спортсменок заявили, что подписи экс-директора Московской антидопинговой лаборатории — поддельные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявил немецкий тренер биатлонисток Романовой и Зайцевой о допинговом скандале.