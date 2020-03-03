Почти 20 человек погибли из-за мощнейшего торнадо в США — видео разрушений
Стихия, обрушившаяся на штат Теннесси, разрушила десятки домов и оставила тысячи американцев без электричества.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Фото, видео: Reuters / Harrison McClary; Twitter @StassyOlmosWKRN, @Penaly_Xoxo, @shamnadoes, @valleyboyzz_
Число погибших в результате мощнейшего торнадо в США увеличилось до 19 человек, пострадавших — около 150. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Стихия, обрушившаяся на штат Теннесси в ночь на 3 марта, разрушила не менее 40 зданий. Также она оборвала несколько линий электропередачи — без света остались почти 50 тысяч жителей города Нэшвилл и его окрестностей.
Пользователи соцсетей выкладывают на своих страницах видео с последствиями торнадо. Также в сети появляются ролики, на которых видно, какую ночь пришлось пережить части американцев.
Вице-губернатор штата Теннесси Тре Харгетт объявил, что из-за торнадо первичные выборы (праймериз) в округах Дэвидсон и Уилсон начнутся на час позже. Он объяснил перенос голосования масштабными разрушениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что торнадо в Греции за четыре минуты почти разрушил завод с людьми.
Нашли ошибку?