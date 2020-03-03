Почти 20 человек погибли из-за мощнейшего торнадо в США — видео разрушений

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Игорь Рязов
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Стихия, обрушившаяся на штат Теннесси, разрушила десятки домов и оставила тысячи американцев без электричества.

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Фото, видео: Reuters / Harrison McClary; Twitter @StassyOlmosWKRN, @Penaly_Xoxo, @shamnadoes, @valleyboyzz_

Тема:
Торнадо в США

Число погибших в результате мощнейшего торнадо в США увеличилось до 19 человек, пострадавших — около 150. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Стихия, обрушившаяся на штат Теннесси в ночь на 3 марта, разрушила не менее 40 зданий. Также она оборвала несколько линий электропередачи — без света остались почти 50 тысяч жителей города Нэшвилл и его окрестностей.

Пользователи соцсетей выкладывают на своих страницах видео с последствиями торнадо. Также в сети появляются ролики, на которых видно, какую ночь пришлось пережить части американцев.

Вице-губернатор штата Теннесси Тре Харгетт объявил, что из-за торнадо первичные выборы (праймериз) в округах Дэвидсон и Уилсон начнутся на час позже. Он объяснил перенос голосования масштабными разрушениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что торнадо в Греции за четыре минуты почти разрушил завод с людьми.

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