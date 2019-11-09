Во власти стихии: Торнадо в Греции за четыре минуты почти разрушил завод с людьми

Мощный торнадо обрушился на портовой город Каламата, расположенный на греческом полуострове Пелопоннес. В результате буйства стихии был почти разрушен завод Papadimitriou по производству оливкового масла. В момент ЧП на предприятии трудились порядка 50 человек.

Как рассказал владелец организации, вихрь продолжался всего буквально четыре минуты, однако за это время успел выбить окна, сорвать со здания крышу и металлические панели. Под силой ветра воздух поднялись предметы весом порядка 60 килограммов.

«Был внезапный громкий шум, и мы увидели, как ветер поднимает предметы весом 60 килограммов. Мы не знали, что делать», — цитирует руководителя завода портал Keep Talking Greece.

На данный момент торнадо прекратился. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы засняли на видеокамеры большой водяной смерч в итальянском городе Генуя.