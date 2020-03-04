Перерастет ли Идлибский кризис в широкомасштабное противостояние РФ и Турции? Комментарий военного эксперта

Турция перебросила в Идлибскую зону деэскалации в Сирии военную группировку численностью с механизированную дивизию. Она может насчитывать до 14 тысяч военных и около 250 танков. Обстановка на сирийской территории накаляется, однако военный эксперт Михаил Ходарёнок считает, что угрозы масштабного противостояния России и Турции — нет.

«Вот угроза, на данном этапе, перерастания этого Идлибского кризиса в широкомасштабное противостояние России и Турции преодолена. Основные результаты по урегулированиям в Идлибе будут решаться на встрече двух лидеров — российского и турецкого. По всей видимости, на ней пойдет речь о новой линии разграничения», — сказал Ходарёнок.

Он подчеркнул, что неправильно в данном случае говорить о слиянии наблюдательных постов Турции с укрепрайонами террористов в Идлибе. По его словам, лучше будет говорить — «подразделения и часть вооруженных сил Турции самым активным образом поддерживают формирование джихадистов».

«В первую очередь огнем, действиями авиации, действиями беспилотных летательных аппаратов. Что касается огня: во-первых, артиллерия, реактивная система залпового огня; выводят танки на прямую наводку, то есть действуют в тесном взаимодействии с формированиями террористических группировок», — завил специалист.

Военный эксперт также выразил мнение, что, хотя, формирования террористов оттеснены примерно на 55 километров от российской авиабазы Хмеймим, тем не менее угроза ее обстрела из реактивных систем залпового огня сохраняется.

«В том случае, если турки передадут формированиям джихадистов реактивные системы залпового огня 300-миллиметрового калибра, тогда российская авиабаза окажется в зоне досягаемости огня этих систем», — утверждает Михаил Ходарёнок.

Он подчеркнул, что турецкие войска в последнее время «практически в массовом порядке передают формированиям террористов военную технику». Среди переданного джихадистам вооружения якобы есть бронетранспортеры, противотанковые и переносные зенитные комплексы и другое. Ходарёнок даже предположил, что турецкие военные сами переодеваются и работают на стороне террористов.

«И нет даже уверенности, что вот они передали переносные зенитные ракетные комплексы формированиям террористов. Вопрос, кто ими управляет этими переносными ракетными комплексами, еще остается без ответа. То ли они успели за столь короткое время подготовить джихадистов обращаться с этим оружием, то ли в рядах формирований террористов действуют турецкие военнослужащие переодетые, которые обучены применению этих систем», — поделился мнением эксперт.

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