В Сирии погиб высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции

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Марина Неруцких
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Об этом сообщает агентство Fars.

Фото: ТАСС / Zuma

Тема:
Война в Сирии

В Сирии погиб высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархад Дабириян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой агентство Fars. О гибели военного стало известно в субботу, 7 марта.

По данным агентства, Фархад Дабириян был командующим КСИР в Пальмире. Подробности гибели офицера неизвестны.

В КСИР официально пока не подтвердили смерть военного.

Правительство Ирана официально поддерживает Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. По официальной версии, иранские военные находятся на территории САР только в качестве советников.

Ели КСИР подтвердит гибель своего Дабириаяна, то это будет уже не первая потеря Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 3 января в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада американскими силами ВВС погиб командующий спецслужбой «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

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