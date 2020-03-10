Как спекулянты создают ажиотаж с масками и зарабатывают втридорога
Предприимчивые товарищи оптом скупают медицинские маски у производителей и продают их по баснословной цене, а в аптеках не успевают пополнить запасы.
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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
Тем временем, спекулянты, пользуясь паникой вокруг коронавируса, скупают десятки тысяч медицинских масок у производителей. А в аптеках не успевают пополнить запасы. В итоге необходимые средства защиты все-таки есть, но у перекупщиков — и в разы дороже.
Все эти маски — в интернете, предложений — сотни, только оптовая цена выше в десять раз, чем в розничной аптеке. В качестве доказательства спекулянты присылают видео. Можно ждать, пока завод произведет партию, можно — купить хоть двадцать миллионов в Узбекистане. Двадцать рублей за одну, продажа — от пятидесяти тысяч штук. Встреча — в темном дворе, коробок — полная газель, сертификаты на месте.
Дмитрий Акимов провел свое расследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как гражданина КНР «обули» почти на 11 миллионов рублей при покупке 650 тысяч медицинских масок.
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