Военный парад, посвященный 75-летию Победы, отменен в столице Казахстана

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Светлана Шевченко
Срочная новость 68

Президент республики объяснил свой указ угрозой коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, который должен был пройти в столице республики Нур-Султане в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом журналистам заявил глава государства. Причиной отмены Токаев назвал угрозу коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мерах, которые были введены в ряде стран после того, как ВОЗ признал коронавирус пандемией.

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