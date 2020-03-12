Военный парад, посвященный 75-летию Победы, отменен в столице Казахстана
Президент республики объяснил свой указ угрозой коронавируса.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, который должен был пройти в столице республики Нур-Султане в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом журналистам заявил глава государства. Причиной отмены Токаев назвал угрозу коронавируса.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о мерах, которые были введены в ряде стран после того, как ВОЗ признал коронавирус пандемией.
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