Военный парад, посвященный 75-летию Победы, отменен в столице Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил военный парад, который должен был пройти в столице республики Нур-Султане в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом журналистам заявил глава государства. Причиной отмены Токаев назвал угрозу коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мерах, которые были введены в ряде стран после того, как ВОЗ признал коронавирус пандемией.