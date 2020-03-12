В МИД РФ заявили о сокращении числа командировок дипломатов

Начиная с 12 марта количество краткосрочных командировок российских дипломатов будет сокращено до минимального предела. Решение принято в связи с широким распространением коронавирусной инфекции. Об этом на закрытом брифинге рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

Она уточнила, что в среду, 11 марта, российская сторона получила обращение председателя Генассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в работе внешнеполитического ведомства с марта по апрель 2020 года.

«В российских загранучреждениях решения о профилактических мерах принимаются с учетом ситуации в стране пребывания в координации с центральным аппаратом министерства», — пояснила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД России добавила, что дипломатическое ведомство, в свою очередь, сделало все возможное во избежание заражения.

«Мы, в частности, перевели целый ряд медийных мероприятий в онлайн-формат. Для этого есть все необходимые технологические возможности», — дополнила государственный деятель.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса (COVID-19) в мире. Ожидается, что в ближайшие недели количество пострадавших от инфекции сильно возрастет. В числе прочего, отмечается, что сегодня ситуацию с распространением коронавируса удается держать на контроле.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян принять меры безопасности из-за коронавируса.