В МИД РФ заявили о сокращении числа командировок дипломатов
Подобное решение принято из соображений безопасности россиян.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак
Начиная с 12 марта количество краткосрочных командировок российских дипломатов будет сокращено до минимального предела. Решение принято в связи с широким распространением коронавирусной инфекции. Об этом на закрытом брифинге рассказала директор Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.
Она уточнила, что в среду, 11 марта, российская сторона получила обращение председателя Генассамблеи ООН о дополнительных мерах и изменениях в работе внешнеполитического ведомства с марта по апрель 2020 года.
«В российских загранучреждениях решения о профилактических мерах принимаются с учетом ситуации в стране пребывания в координации с центральным аппаратом министерства», — пояснила Захарова.
Кроме того, официальный представитель МИД России добавила, что дипломатическое ведомство, в свою очередь, сделало все возможное во избежание заражения.
«Мы, в частности, перевели целый ряд медийных мероприятий в онлайн-формат. Для этого есть все необходимые технологические возможности», — дополнила государственный деятель.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса (COVID-19) в мире. Ожидается, что в ближайшие недели количество пострадавших от инфекции сильно возрастет. В числе прочего, отмечается, что сегодня ситуацию с распространением коронавируса удается держать на контроле.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян принять меры безопасности из-за коронавируса.
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