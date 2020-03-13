Потерянная медаль спустя годы вернулась в семью героя-фронтовика

Благодаря случайной находке в Дзержинске, удалось узнать о подвиге советского бойца. Местные жители обнаружили на улице медаль «За боевые заслуги», но, чтобы отыскать героя, которому награда принадлежит, пришлось провести целое расследование. В итоге награду получила дочь фронтовика. История потерянной медали в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Марины Кравцовой.

Медаль «За боевые заслуги» времен Великой Отечественной Наталья увидела в грязи, прямо посреди лужи. Без колодки, только почерневший серебряный медальон. Эту находку она считает не случайной, ведь когда-то была потеряна медаль ее отца.

«Я решила так — ведь мы тоже папину медаль много лет искали и ее не нашли. И я думаю — именно в нашу семью медаль должна была попасть», — объясняет жительница города Дзержинска Наталья Доколина.

Наталья решила обязательно найти владельца медали. По номеру на оборотной стороне выяснила — награжден был младший сержант Михаил Еремин. В городском Совете ветеранов помогли разыскать дочь героя. Как выяснилось, Михаил Еремин служил в авиационной бригаде. И участвовал в подготовке операции по взятию Кенигсберга.

«Они должны были подготовить аэродром, их забросили в тыл к немцам. Получилось так, что их ветром унесло в стороны, они несколько дней в боях были. Аэродром они, конечно, подготовили», — рассказывает дочь Михаила Еремина Лариса Частова.

Был подписан приказ о награждении, но медали «За боевые заслуги» Михаил Еремин не получил ни в 1945-м, ни 30 лет спустя.

«После войны, в 70-е годы его приглашали на получение медали. Но медаль опять куда-то делась, и опять эта медаль не была вручена», — вспоминает дочь Михаила Еремина Лариса Частова.

Михаил Еремин умер, так и не получив награду. Но как же она оказалась во дворе в Дзержинске — за 50 километров от города, в котором жил герой? В горсовете ветеранов провели собственное расследование. Взяли архивные карты. Пришлось использовать данные врага — аэрофотосъемку Люфтваффе, где все стратегические объекты как на ладони. Сопоставили с картой современной.

«Здесь был лесочек, и около этого лесочка проходила центральная дорога. Курьер или посыльный вез эту медаль для вручения, поэтому она и оказалась здесь».

Видимо, медаль была утеряна посыльным и все эти годы так и пролежала земле.

«Эта награда давалась рядовому составу за особые заслуги, боевые заслуги. И, естественно, это очень важная награда для данного человека. Есть приказ о награждении, и, естественно, он переживал, что она ему не вручена», — считает председатель Совета ветеранов города Дзержинска Александр Мухин.

Но спустя 75 лет награда все же нашла уже потомков героя. Медаль отчистили, восстановили колодку и вручили дочери Михаила Еремина.