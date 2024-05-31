Столетний ветеран ВОВ пожаловался Путину, что его не взяли добровольцем на СВО
Ибрагим-паша Садыков прошел всю войну и был ранен, а сегодня получил награду из рук президента.
Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
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Ни солидный возраст, ни расстояние до Москвы не помешали 100-летнему ветерану из Дагестана сегодня приехать в Москву, к Владимиру Путину, чтобы получить заслуженную Звезду героя Российской Федерации.
Ибрагим-паша Садыков в 1941-м попал добровольцем на фронт, прошел всю войну и был ранен. А сегодня, получая награду из рук президента, рассказал, что хотел поехать и на Украину, но военкомов смутил его возраст, и его не пустили на СВО.
Вот таких настоящих людей, патриотов своей Родины, сегодня награждал глава государства.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал уважение к Родине и старшим культурным кодом России.
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