Евросоюз продлил санкции против россиян

Совет Евросоюза принял решение о продлении еще на полгода индивидуальных ограничительных мер против российских граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте официального журнала ЕС. Речь идет о санкциях в отношении людей, которых Совет считает причастными к действиям, «подрывающим или угрожающим территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины».

Подробностей и конкретных имен в официальном заявлении не приводится. Срок действия предыдущих санкций заканчивается 15 марта.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Отношения России и Запада ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и начала Киевом военной операции против жителей Донбасса.

Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию, и ввели ограничения. Под санкции попали физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.

Ранее 5-tv.ru писал, что Соединенные Штаты ввели санкции против дочерней компании «Роснефти».