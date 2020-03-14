Пушков оценил ограничение авиасообщения России со странами ЕС

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Алиса Старжевская
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Сенатор признал, что давно следовало вести контроль над прибывающими из Европы.

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Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, /SOPA Images via ZUMA Wire, /Васильев Андрей, /ROPI via ZUMA Press

Тема:
Эпидемия коронавируса

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил введение Россией ограничений на авиасообщение с Европой. В Twitter он признал, что только такие жесткие меры безопасности могут помочь остановить распространение коронавируса в мире.

«Надо было раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и ограничения на авиаперелеты. Только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение. Неприятно, но факт», — написал сенатор.

При этом он обратил внимание, что за последнее время в стране зафиксировано еще 11 случаев заболевания COVID-19, и все они из Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках мер безопасности из-за пандемии коронавируса Россия ограничит авиасообщение со странами Европы. Сохранятся только регулярные рейсы в столицы государств Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии. Кроме того будут действовать чартерные перелеты для вывоза россиян.

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