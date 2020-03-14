Пушков оценил ограничение авиасообщения России со странами ЕС
Сенатор признал, что давно следовало вести контроль над прибывающими из Европы.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС/Бобылев Сергей, /SOPA Images via ZUMA Wire, /Васильев Андрей, /ROPI via ZUMA Press
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков оценил введение Россией ограничений на авиасообщение с Европой. В Twitter он признал, что только такие жесткие меры безопасности могут помочь остановить распространение коронавируса в мире.
«Надо было раньше вводить контроль за прибывающими из Европы и ограничения на авиаперелеты. Только жесткие барьеры способны сдержать эпидемию или ограничить ее распространение. Неприятно, но факт», — написал сенатор.
При этом он обратил внимание, что за последнее время в стране зафиксировано еще 11 случаев заболевания COVID-19, и все они из Европы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках мер безопасности из-за пандемии коронавируса Россия ограничит авиасообщение со странами Европы. Сохранятся только регулярные рейсы в столицы государств Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии. Кроме того будут действовать чартерные перелеты для вывоза россиян.
Нашли ошибку?