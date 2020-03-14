Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак принял решение отправить семейство на карантин. Из-за коронавируса жена экс-футболиста Анна и его наследники останутся дома на неопределенный срок. Об этом избранница спортсмена рассказала в Instagram.

«Сегодня мы с мужем решили, что мне с детьми будет правильно побыть на карантине. Планируем провести дома столько времени, сколько понадобится.<…> Я не могу рисковать здоровьем семьи», — заявила жена тренера «Зенита».

Instagram @annas_secret_garden

Анна Семак рассказала, что больше всего вирус опасен для ее дочки Татьяны.

«Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач. Естественно, все поездки переносятся на неопределенный срок», — поделилась супруга Семака.

Сергей и Анна Семак воспитывают восьмерых детей — пятеро общих, по одному от первых браков и удочеренная Таня — инвалид от рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Семак скоро станет дедушкой.