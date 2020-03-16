Европе прогнозируют пик распространения коронавируса

В Европе, по прогнозам ученых, самый пик распространения коронавируса. Эпицентр заражения перекинулся сюда из Китая, где эпидемия уже идет на спад. На территории ЕС, наоборот, число заболевших продолжает расти. Среди зараженных COVID-19 и первые лица государств, и мировые знаменитости. На карантин закрывают целые страны.

Пример неиссякаемого оптимизма во время китайской чумы показали жители Италии, где от коронавируса уже погибли больше тысячи граждан. Как мир переживает пандемию — вся последняя информация у Марии Коровиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали об опасности наличных в связи с коронавирусом.