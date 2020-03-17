Тома Хэнкса с женой, переболевших коронавирусом, выписали из больницы

Заразившихся коронавирусом актеров — Тома Хэнкса и его супругу Риту Уилсон выписали из больницы. Об этом сообщил в Instagram их сын Честер Хэнкс. Молодой человек уточнил, что родители по-прежнему находятся на карантине, но чувствуют себя намного лучше. Наследник поблагодарил всех за оказанную поддержку и пожелал подписчикам избежать заражения.

Instagram @chethanx

Как сообщал 5-tv.ru, Том Хэнкс с женой сообщили о положительном результате теста на COVID-19 пять дней назад. Актер сказал, что они чувствовали недомогание и боли в теле, переодически Риту бил озноб, немного поднималась температура. При этом знаменистости не падали духом и призывали к тому же поклонников.

Вместе с Хэнксом на карантин отправилась вся съемочная группа, которая работала над фильмом об Элвисе Пресли. Обладателю нескольких «Оскаров» в этой ленте досталась роль менеджера легендарного музыканта. В связи с эпидемией релиз байопика перенесли с осени будущего года на неопределенный срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Идрис Эльба заразился коронавирусом после встречи с женой премьер-министра Канады.