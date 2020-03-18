Прогноз эксперта: отменят ли «Евровидение» из-за коронавируса?

В сети распространяется информация о том, что «Евровидение-2020» перенесут на следующий год из-за коронавируса. Бывший главный технический директор музыкального фестиваля, глава «Техностайл Технолоджи» Борислав Володин рассказал о своих предчувствиях на этот счет.

«К сожалению, неизвестно ничего по поводу „Евровидения“. Потому что никакой официальной информации на этот счет пока не поступало. Но есть ощущение того, что наряду с другими крупными международными мероприятиями „Евровидение“ будет отменено, конечно», — сказал он.

Борислав Володин подчеркнул, что поскольку мероприятие собирает большое количество людей в одном месте, то его проведение «в условиях борьбы с коронавирусом — это недопустимо».

Известно, что официальное решение по поводу проведения или отмены «Евровидения-2020» станет объявлено сегодня.

Организаторы мероприятия рассматривают еще несколько вариантов развития событий: ограничение количества зрителей; ведение телетрансляция из студии, в которой вообще не будет слушателей; проведение общенациональной трансляции, когда каждая страна будет транслировать песню локально из своего государства; и отсрочка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «пухляш» из клипа Little Big для «Евровидения» засветился на съемках нового ток-шоу Седоковой.