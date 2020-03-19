Плюсы и минусы удаленной работы, или как россияне адаптируются к карантину

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В качестве превентивных мер, крупные компании РФ все больше переводят сотрудников на удаленный режим работы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Эпидемия коронавируса

Те же, кому удалось вернуться домой, сразу отправляются на карантин. В России подтверждено 147 случаев заболевания COVID-19. И все они привезенные. Зараженные изолированы и находятся в больницах.

В качестве превентивных мер, крупные компании все больше переводят сотрудников на удаленный режим работы: IT-специалисты, кадровики, бухгалтеры. На карантине оказался и наш корреспондент Кирилл Сергеев — из-за своей недавней командировки в Финляндию.

Никаких коллег и руководства рядом. Вместо офисного стула — край любимой кровати, вместо рабочего ПК — личный ноутбук.

Подробнее в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы.

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