Плюсы и минусы удаленной работы, или как россияне адаптируются к карантину
В качестве превентивных мер, крупные компании РФ все больше переводят сотрудников на удаленный режим работы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Те же, кому удалось вернуться домой, сразу отправляются на карантин. В России подтверждено 147 случаев заболевания COVID-19. И все они привезенные. Зараженные изолированы и находятся в больницах.
В качестве превентивных мер, крупные компании все больше переводят сотрудников на удаленный режим работы: IT-специалисты, кадровики, бухгалтеры. На карантине оказался и наш корреспондент Кирилл Сергеев — из-за своей недавней командировки в Финляндию.
Никаких коллег и руководства рядом. Вместо офисного стула — край любимой кровати, вместо рабочего ПК — личный ноутбук.
Подробнее в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что культурные учреждения России переходят на дистанционный режим работы.
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