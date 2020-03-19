Полицейские нашли мужчину, распространявшего дезинформацию о коронавирусе

Петербургские полицейские нашли автора гуляющего в интернете аудиоролика, содержащего не соответствующую действительности информацию о распространении коронавируса в России. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 41-летний индивидуальный предприниматель был доставлен для разбирательства в отделение.

«В ходе опроса он пояснил сотрудникам полиции, что данную аудиозапись разместил в закрытой группе в одном из мессенджеров и сожалеет, что она получила широкое распространение. С мужчиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости распространения подобных мнений, которые являются некомпетентными и несоответствующими действительности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается также, что сотрудники МВД постоянно осуществляют мониторинг соцсетей и иных коммуникационных ресурсов. Граждан предупреждают, что за информацию, содержащую «вредоносный и дестабилизирующий контент», ее авторы будут привлекаться к ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «коронавирусной» провокации на территории больницы имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге.