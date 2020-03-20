«Зенит» проверили на коронавирус

Всех игроков и тренеров петербургского «Зенита» проверили на коронавирус. В связи с пандемией сезон в Российской Премьер-Лиге приостановлен, и футболисты получили небольшую паузу в тренировках. Все они сейчас сидят дома, но уже 22 марта клуб планирует вернуться к занятиям в закрытом режиме.

По итогам теста, ни у кого из игроков, тренеров и персонала симптомов COVID-19 не выявлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поддержал спортивный челлендж с туалетной бумагой. Он использовал рулон вместо меча, и бросил вызов нескольким коллегам.