«Зенит» проверили на коронавирус
В связи с пандемией сезон в Российской Премьер-Лиге приостановлен, и все футболисты сейчас сидят дома.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Всех игроков и тренеров петербургского «Зенита» проверили на коронавирус. В связи с пандемией сезон в Российской Премьер-Лиге приостановлен, и футболисты получили небольшую паузу в тренировках. Все они сейчас сидят дома, но уже 22 марта клуб планирует вернуться к занятиям в закрытом режиме.
По итогам теста, ни у кого из игроков, тренеров и персонала симптомов COVID-19 не выявлено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поддержал спортивный челлендж с туалетной бумагой. Он использовал рулон вместо меча, и бросил вызов нескольким коллегам.
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