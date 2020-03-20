Съемки нового эпизода «Друзей» отложили из-за коронавируса

Съемки специального выпуска сериала «Друзья» отложили из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет The Variety. Как передают источники издания, старт производства нового эпизода планировался на конец марта. В результате создатели решили дождаться мая. Съемки планируют провести в прежних павильонах ситкома в калифорнийском Бербанке.

Месяц назад 5-tv.ru сообщал, что НВО подтвердила выход нового эпизода «Друзей». В выпуске примет участие весь легендарный актерский состав: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер. Его снимет режиссер Бен Уинстон, а сами актеры выступят в качестве исполнительных продюсеров вместе с создателями оригинального проекта Кевином Брайтом, Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном.

В сентябре 2019 года сериалу исполнилось 25 лет. С 1994 по 2004 годы было снято десять сезонов. «Друзья» считаются одним из самых популярных комедийных шоу в истории американского телевидения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова отправилась на съемки сериала в Минск, несмотря на опасность коронавируса.