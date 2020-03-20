Песков рассказал, сдавал ли Путин тест на коронавирус

Владимир Путин не сдавал тест на COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «Известия».

«У президента нет такой необходимости проходить тест на коронавирус, он себя прекрасно чувствует и продолжает работать», — заявил представитель Кремля.

По его словам, на коронавирус предварительно проверились все, кто контактировал с главой государства. Пресс-секретарь считает меры предосторожности оправданными, чтобы лидер страны продолжал уверенно работать. 18 марта Песков подтвердил, что сотрудники администрации президента начали сдавать анализы на COVID-19.

По имеющимся данным, общее число инфицированных в России достигло 199 человек. Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЦИК продлит сроки досрочного голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.