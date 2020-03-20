Путин обсудил с президентом Казахстана шаги по предотвращению распространения коронавируса
Разговор лидеров двух государств состоялся по телефону по инициативе казахстанской стороны.
Закрыть
Смотрите также:
«Стратегический альянс»: Путин охарактеризовал отношения России и Казахстана
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Владимир Путин поручил не допустить распространения коронавируса в России
«Эпохальное»: руководство ОНФ о Послании Путина Федеральному Собранию
Президент Казахстана заявил, что слово «аннексия» не применимо к Крыму
Путин провел ряд двусторонних встреч в рамках участия в сессии клуба «Валдай»
Путин предложил возвести в Казахстане АЭС по российским технологиям
Лидеры России и Казахстана посетили выставку совместных туристических проектов
Путин прибыл в Петропавловск на Форум межрегионального сотрудничества
Сергей Лавров в Астане провел переговоры с коллегами из Турции и Ирана
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Konstantin Kokoshkin,
Президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры состоялись по инициативе казахстанской стороны. В рамках беседы лидеры двух государств договорились о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса и пообещали друг другу тесно контактировать при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обеих стран из-за ограничительных мер, введенных с целью профилактики заболевания.
«Обсуждены предпринимаемые в России и Казахстане шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Условлено о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией, тесной координации при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами», — цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы Кремля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении с 16 марта чрезвычайного положения на территории всей страны из-за распространения коронавируса нового типа.
Нашли ошибку?