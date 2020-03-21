«Протирай спиртовой салфеткой!» — жена дала напутствие Леве «Би-2» из эпицентра коронавируса

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Ниса Мурзанаева
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Музыкальный коллектив решил провести онлайн-концерт в связи с угрозой распространения смертельно опасного заболевания.

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российская группа «Би-2» устроила онлайн-концерт из-за угрозы распространения коронавируса. COVID-19 спутал планы многим артистам, из-за него даже отменили международный фестиваль «Евровидение-2020».

«Би-2» также вынуждены были перенести свои выступления, пишут «Дни.ру». Но чтобы их слушатели не скучали на карантине, музыканты решили порадовать своих поклонников виртуальным выходом на сцену.

В студии исполнители расположились как можно дальше друг от друга, таким образом защищаясь от возможного заражения. Барабанщик группы и вовсе выступил в маске.

Солист «Би-2» Лева во время концерта решил поделиться с поклонниками личной историей. Он рассказал, что его супруга в настоящий момент находится в Испании, где коронавирусом заражены тысячи граждан.

«Все понимают, по какому поводу мы сегодня собрались. По причине того, что всем советуем сидеть дома. Сегодня, когда я собирался на этот эфир, моя супруга, которая сейчас находится в Испании — в эпицентре самых жестких мер против коронавируса, она мне такие напутствующие слова сказала: «Лева, ну, ты там главное микрофон протирай спиртовой салфеткой», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «Би-2» выпустили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна».

Тема:
Эпидемия коронавируса
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