Людей охватывает страх: Лика Стар о коронавирусном карантине в Италии

Российская певица Лика Стар рассказала о карантине в Италии, который объявили в связи с распространением коронавируса. Исполнительница опубликовала в Instagram видео, на котором передвигается по улице в медицинской маске.

В настоящий момент звезда находится на острове Сардиния. По ее словам, это «достаточно надежное место, чтобы пережить карантин».

Лика Стар утверждает, что проблема изоляции ее не особо волнует. Однако она всерьез переживает из-за происходящего в глобальном смысле. Исполнительница считает, что сейчас человечество переживает «международный коллапс, страшный удар по мировой экономике». По мнению звезды, отныне «жизни, которая была раньше, не будет больше ни у кого».

«Сейчас полностью меняется мировая история. Как будет дальше, не знает никто. Людей охватывает страх. Страх — это самый мощный рычаг управления нами. Люди боятся», — цитирует знаменитость ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лика Стар обвинила Пугачеву в крахе своей карьеры.