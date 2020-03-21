Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии
О смерти пациента, у которого диагностировали заболевание, сообщили власти страны.
Фото: www.globallookpress.com / Matteo Biatta/Ropi
Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Финляндии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.
Число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 234 тысяч человек.
Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.
В России число заболевших составило 254 человека, 17 — выздоровели. Смертельных случаев не зафиксировано.
В Санкт-Петербурге, который граничит с Финляндией, выявлено 14 заболевших.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компании, которые без повода увольняют сотрудников во время эпидемии, проверят.
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