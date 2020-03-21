Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии

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Нюра Незванова
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О смерти пациента, у которого диагностировали заболевание, сообщили власти страны.

Фото: www.globallookpress.com / Matteo Biatta/Ropi

Тема:
Эпидемия коронавируса

Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Финляндии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на власти страны.

Число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 234 тысяч человек.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

В России число заболевших составило 254 человека, 17 — выздоровели. Смертельных случаев не зафиксировано.

В Санкт-Петербурге, который граничит с Финляндией, выявлено 14 заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что компании, которые без повода увольняют сотрудников во время эпидемии, проверят.

Тема:
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