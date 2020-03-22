Многоразовые медицинские маски начали шить в России

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Игорь Рязов
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Первая партия масок уже поступила в аптеки Калужской области.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao, MIT Russia, Wang Quanchao

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские швейные предприятия присоединились к производству многоразовых медицинских масок. В ближайшее время их товар начнет поступать в аптеки по всей стране. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Сейчас мы практически в ежедневном режиме запускаем новые мощности по выпуску средств индивидуальной защиты. Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — сказал Мантуров.

По его словам, на продукцию уже получено необходимое регистрационное удостоверение. Первая партия многоразовых масок пока поступила только в Калужскую область. Вскоре они появятся в аптеках во всех регионах страны. Поставки Минпромторг сделает централизованными: швейные фабрики будут передавать изделия «единому интегратору», который затем отправит товар аптекам.

«Это снизит нагрузку на производителей и заказчиков, которым не придется искать контрагентов. А мы сможем контролировать процесс отгрузок для конкретных потребителей и сбалансировать его в зависимости от изменения эпидемиологической ситуации», — объяснил министр смысл нового механизма.

В пресс-службе Минпромторга уточнили, что многоразовые маски поступают в аптеки в упаковках по семь штук. Для повторного использования каждую из них нужно постирать и прогладить утюгом. Рекомендуется использовать при этом функцию генерации пара.

Как сообщал 5-tv.ru, по последним данным в России выявлено 367 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевших COVID-19 стало больше на 61 человека. В Минздраве ранее приняли решение о выдаче россиянам с хроническими заболеваниями рецептов на лекарства дистанционно.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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