Как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса?
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия COVID-19 в столице признана форс-мажором. Однако достаточно ли будет этого основания для заявления в банк.
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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев
Юрист Екатерина Духина в интервью радио Sputnik рассказала, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса. По ее словам, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия нового внеклеточного агента в столице признана форс-мажором.
Несмотря на это, COVID-19 не является обстоятельством для отмены обязательств заемщиков перед банками. Екатерина Духина отметила, что форс-мажор, сам по себе, довольно хрупкая конструкция. Подобные обстоятельства должны быть засвидетельствованы Торгово-промышленной палатой и быть отражены в договоре займа.
Получить полгода отсрочки заемщики могут по принятому в июле 2019 года закону об «ипотечных каникулах». Но, и в этом случае россиянам придется доказать, что пандемия коронавируса негативно повлияла на их материальное состояние.
«Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону», — заключила Екатерина Духина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк разрабатывает дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования.
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