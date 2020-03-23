Российские самолеты со спецоборудованием для диагностики и дезинфекции прибыли в Италию

Начальник Генштаба вооруженных сил Италии поблагодарил российские власти за помощь в борьбе с коронавирусом. К этому часу несколько наших самолетов со спецоборудованием для диагностики и дезинфекции уже прибыли к месту назначения. В составе экспедиции — высококвалифицированные военные медики и эпидемиологи. В ближайшее время все они приступят к своим обязанностям. Сейчас Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, и на этой неделе опередила Китай по числу жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса.