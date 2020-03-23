Российские самолеты со спецоборудованием для диагностики и дезинфекции прибыли в Италию

Эфирная новость 24

Власти республики поблагодарили российскую сторону за помощь в борьбе с опасной инфекцией.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Начальник Генштаба вооруженных сил Италии поблагодарил российские власти за помощь в борьбе с коронавирусом. К этому часу несколько наших самолетов со спецоборудованием для диагностики и дезинфекции уже прибыли к месту назначения. В составе экспедиции — высококвалифицированные военные медики и эпидемиологи. В ближайшее время все они приступят к своим обязанностям. Сейчас Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса, и на этой неделе опередила Китай по числу жертв.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
23 мар
Девять человек вылечились от коронавируса в Москве
23 мар
Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
23 мар
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 23 марта
23 мар
Около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса
23 мар
В Германии осудили местный телеканал за поздравление Лаврова с юбилеем
23 мар
Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме
23 мар
Путин не собирается переходить «на удаленку» из-за коронавируса
22 мар
Минкультуры рекомендовало всем российским кинотеатрам приостановить работу
22 мар
Коронавирус в Италии унес жизни 651 человека за сутки
22 мар
Многоразовые медицинские маски начали шить в России

Читайте также

-6° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.04
-2.12 84.16
-3.11
ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

8:34
Девять человек вылечились от коронавируса в Москве
8:25
Без зрителей, но не менее зрелищно: в Сочи завершился финал Sochi Drift Challenge
8:16
Российские самолеты со спецоборудованием для диагностики и дезинфекции прибыли в Италию
8:07
Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
7:56
Врачи-флебологи обсудили новейшие методы лечения варикозной болезни
7:49
Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Сейчас читают

ТОП-5 самых привлекательных мужчин по знаку зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок