Снимавшаяся у Феллини актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса

Итальянская актриса Лючия Бозе умерла в Испании от коронавируса в возрасте 89 лет. Как сообщает El Pais со ссылкой на родственников актрисы, у нее было слабое здоровье и она скончалась от вызванной COVID-19 пневмонии.

«Дорогие друзья… Я сообщаю вам, что моя мама Люсия Бозе только что скончалась. Она уже в лучших местах», — сообщил 23 марта на своей странице в Instagram ее сын, известный испанский актер Мигель Бозе.

Instagram @miguelbose

Лючия Бозе стала знаменитой в 50-60 годы XX века. Расцвет ее карьеры пришелся на период итальянского неореализма. Она снималась у таких знаменитых режиссеров как Микеланджело Антониони, Фредерико Феллини и Педро Альмодовар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружен коронавирус. Известному на весь мир тенору 79 лет. В Испании на сегодняшний день скончались от COVI-19 уже более двух тысяч человек, заразились опасной болезнью более 35 тысяч.