Снимавшаяся у Феллини актриса Лючия Бозе умерла от коронавируса
Знаменитой в 50-60 годы XX века артистке было 89 лет.
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Фото, видео: Instagram @miguelbose
Итальянская актриса Лючия Бозе умерла в Испании от коронавируса в возрасте 89 лет. Как сообщает El Pais со ссылкой на родственников актрисы, у нее было слабое здоровье и она скончалась от вызванной COVID-19 пневмонии.
«Дорогие друзья… Я сообщаю вам, что моя мама Люсия Бозе только что скончалась. Она уже в лучших местах», — сообщил 23 марта на своей странице в Instagram ее сын, известный испанский актер Мигель Бозе.
Лючия Бозе стала знаменитой в 50-60 годы XX века. Расцвет ее карьеры пришелся на период итальянского неореализма. Она снималась у таких знаменитых режиссеров как Микеланджело Антониони, Фредерико Феллини и Педро Альмодовар.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружен коронавирус. Известному на весь мир тенору 79 лет. В Испании на сегодняшний день скончались от COVI-19 уже более двух тысяч человек, заразились опасной болезнью более 35 тысяч.
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