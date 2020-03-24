В Италии флаги Евросоюза меняют на российские

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Итальянцы, как никто другой, в период пандемии коронавируса проверили на себе смысл поговорки «друг познается в беде».

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Фото, видео: ТАСС/Министерство обороны РФ, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Граждане Италии, которая из всех европейских стран пострадала от коронавируса больше всего, благодарят за помощь Россию.

В соцсетях местный житель разместил ролик, на котором сворачивает флаг Евросоюза и вместо него устанавливает наш триколор. В описании мужчина подчеркнул, что итальянцы сейчас, как никто другой, понимают смысл поговорки «друг познается в беде». И чувства благодарности этого человека разделяют многие его соотечественники: ролик всего за несколько часов набрал больше 30 тысяч репостов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин пообещал Италии поддержку 21 марта. И уже на следующий день туда отправились самолеты с нашими военными медиками и оборудованием для диагностики коронавируса и дезинфекции.

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