В Италии флаги Евросоюза меняют на российские

Граждане Италии, которая из всех европейских стран пострадала от коронавируса больше всего, благодарят за помощь Россию.

В соцсетях местный житель разместил ролик, на котором сворачивает флаг Евросоюза и вместо него устанавливает наш триколор. В описании мужчина подчеркнул, что итальянцы сейчас, как никто другой, понимают смысл поговорки «друг познается в беде». И чувства благодарности этого человека разделяют многие его соотечественники: ролик всего за несколько часов набрал больше 30 тысяч репостов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Владимир Путин пообещал Италии поддержку 21 марта. И уже на следующий день туда отправились самолеты с нашими военными медиками и оборудованием для диагностики коронавируса и дезинфекции.