Видео экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» из Польши
Бизнесмена Вячелава Вишневского обвиняют в даче взятки при строительстве торгового центра.
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Фото, видео: ТАСС/Sputnik, 5-tv.ru
Совладелец торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео процедуры выдачи бизнесмена российским службам.
На кадрах видно, как мужчину на российской границе встречают работники Федеральной службы исполнения наказания РФ. Из-за угрозы распространения коронавируса все сотрудники находились в масках.
Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов рублей при строительстве торгового центра. Несмотря на множество нарушений, предприниматель получил разрешение чиновников на ввод здания в эксплуатацию.
25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек. Вишневский скрылся за границу, его объявили в международный розыск. По запросу Генпрокураторы России Польша экстрадировала обвиняемого на территорию РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершено расследование одного из уголовных дел о трагедии в «Зимней вишне».
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