Видео экстрадиции совладельца ТЦ «Зимняя вишня» из Польши

Совладелец торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео процедуры выдачи бизнесмена российским службам.

На кадрах видно, как мужчину на российской границе встречают работники Федеральной службы исполнения наказания РФ. Из-за угрозы распространения коронавируса все сотрудники находились в масках.

Вячеслав Вишневский обвиняется в даче взятки в размере семи миллионов рублей при строительстве торгового центра. Несмотря на множество нарушений, предприниматель получил разрешение чиновников на ввод здания в эксплуатацию.

25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек. Вишневский скрылся за границу, его объявили в международный розыск. По запросу Генпрокураторы России Польша экстрадировала обвиняемого на территорию РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершено расследование одного из уголовных дел о трагедии в «Зимней вишне».