Видео: Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке

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Светлана Шевченко
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Глава государства днем посетил лечебное учреждение в Москве, где проходят лечение зараженные коронавирусом, либо обследование те, у кого есть подозрение на наличие вируса COVID-19.

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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе посещения медицинского центра в Коммунарке в Москве пообщался с одним из пациентов. Глава государства в защитном костюме в сопровождении главного врача учреждения Дениса Проценко вошел в палату, где лично оценил уровень оказываемой медицинской помощи.

Президент приехал в лечебное учреждение, где проходят лечение зараженные коронавирусом, либо обследование те, у кого есть подозрение на наличие вируса COVID-19, днем после совещания в Ново-Огарево.

Позднее Путин провел совещание, в ходе которого высоко оценил работу врачей больницы в Коммунарке и их вклад в борьбу с опасной инфекцией.

Далее, как сообщал ранее 5-tv.ru, глава государства обсудил влияние пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в России.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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