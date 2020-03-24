Видео: Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин в ходе посещения медицинского центра в Коммунарке в Москве пообщался с одним из пациентов. Глава государства в защитном костюме в сопровождении главного врача учреждения Дениса Проценко вошел в палату, где лично оценил уровень оказываемой медицинской помощи.

Президент приехал в лечебное учреждение, где проходят лечение зараженные коронавирусом, либо обследование те, у кого есть подозрение на наличие вируса COVID-19, днем после совещания в Ново-Огарево.

Позднее Путин провел совещание, в ходе которого высоко оценил работу врачей больницы в Коммунарке и их вклад в борьбу с опасной инфекцией.

Далее, как сообщал ранее 5-tv.ru, глава государства обсудил влияние пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в России.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112