Видео: Путин пообщался с пациентом больницы в Коммунарке
Глава государства днем посетил лечебное учреждение в Москве, где проходят лечение зараженные коронавирусом, либо обследование те, у кого есть подозрение на наличие вируса COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин в ходе посещения медицинского центра в Коммунарке в Москве пообщался с одним из пациентов. Глава государства в защитном костюме в сопровождении главного врача учреждения Дениса Проценко вошел в палату, где лично оценил уровень оказываемой медицинской помощи.
Президент приехал в лечебное учреждение, где проходят лечение зараженные коронавирусом, либо обследование те, у кого есть подозрение на наличие вируса COVID-19, днем после совещания в Ново-Огарево.
Позднее Путин провел совещание, в ходе которого высоко оценил работу врачей больницы в Коммунарке и их вклад в борьбу с опасной инфекцией.
Далее, как сообщал ранее 5-tv.ru, глава государства обсудил влияние пандемии коронавируса на экономическую ситуацию в России.
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