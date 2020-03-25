«Важно отработать итальянский сценарий»: Главврач Коммунарки Владимиру Путину

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Василий Заика
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Денис Проценко рассказал президенту России о возможных вариантах развития ситуации с коронавирусом.

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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин посетил в Москве инфекционное отделение медицинского центра в Коммунарке. В медучреждении лечатся зараженные коронавирусом пациенты и проходят обследование те, у кого есть подозрение на наличие инфекции.

В ходе визита главный врач Денис Проценко рассказал главе государства о двух вариантах сценария развития ситуации с новым внеклеточным агентом. По словам медика, специалисты будут рады, если в России коронавирус пойдет по так называемому «азиатскому пути», как в Китае и Южной Корее. При этом, не стоит списывать со счетом и развитие событий по аналогии с тем, что происходит в Италии.

«Мне, как врачу, как не только главному врачу, но и анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг вот этот будет всплеск большой», — отметил Денис Проценко.

Главврач отметил, что согласно азиатскому сценарию, распространение инфекции может пойти на спад уже в апреле–мае. Несмотря на это, медцентр вполне может трансформироваться в случае, если будет регистрироваться большое количество заболевших коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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