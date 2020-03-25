В Кузбассе почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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Валентин Черников
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В часовне на месте трагедии провели богослужение.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня», Кемерово

Духовенство Кемеровской епархии во главе с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом провело богослужение в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В годовщину трагедии священнослужители и прихожане собрались в установленном на месте ТЦ «Парке ангелов» у часовни иконы Божьей Матери «В скорбях и печалях утешение». После службы и проповеди архиерей провел литию — заупойкойную службу для родственников погибших. Затем собравшиеся возложили цветы к памятному камню.

25 марта 2018 года четырехэтажном кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу были арестованы 15 человек. Главным фигурантом оказался совладелец Вячеслав Вишневский. По предварительной информации, он дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику областной инспекции госнадзора. Так бизнесмен получил разрешение для ввода объекта в эксплуатацию, несмотря на явные нарушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша по запросу РФ экстрадировала Вишневского.

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