В Кузбассе почтили память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Духовенство Кемеровской епархии во главе с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом провело богослужение в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня». В годовщину трагедии священнослужители и прихожане собрались в установленном на месте ТЦ «Парке ангелов» у часовни иконы Божьей Матери «В скорбях и печалях утешение». После службы и проповеди архиерей провел литию — заупойкойную службу для родственников погибших. Затем собравшиеся возложили цветы к памятному камню.

25 марта 2018 года четырехэтажном кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из них — дети. По уголовному делу были арестованы 15 человек. Главным фигурантом оказался совладелец Вячеслав Вишневский. По предварительной информации, он дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику областной инспекции госнадзора. Так бизнесмен получил разрешение для ввода объекта в эксплуатацию, несмотря на явные нарушения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша по запросу РФ экстрадировала Вишневского.