Российские туристы вторые сутки не могут вылететь из Абу-Даби

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Алиса Старжевская
Эксклюзив 47

Граждане РФ оказались заложниками ситуации из-за отмены всех рейсов авиакомпании Etihad.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Frank Bienewald, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские туристы, которые вторые сутки находятся в аэропорту Абу-Даби, рассказали о том, по какой причине они не могут вылететь на родину.

По словам соотечественников, 23 марта они вылетели из Пхукета авиакомпанией Etihad и направились в столицу ОАЭ, через которую должны были транзитом проследовать в Россию, однако столкнулись с большими трудностями.

«Мы прилетели вовремя. Нам отменили посадку на наш рейс, которую мы оплатили, сказав о том, что борт переполнен. Но параллельно сажали граждан Белоруссии и Казахстана на наш рейс и производили постоянные манипуляции с паспортами», — пояснили туристы.

Как стало известно 5-tv.ru,  сотрудники аэропорта уверили россиян, что они смогут вылететь на родину 25 марта, на следующем транзитном рейсе Etihad. Но спустя несколько часов представители авиакомпании опровергли эту информацию. 

«В 10 часов вечера вчера сказали, что рейс отменен. Ничем нам помочь не могут. В Росавиацию, Ростуризм пишем, звоним. Уже очень много средств на звонки потратили. С нами маленькие дети, мы не знаем, что делать. Очень ждем помощи», — сообщили туристы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все организованные российские туристы вернуться на родину в срок до 31 марта.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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